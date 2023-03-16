Армия РФ потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих передовых танков Т-90М – Генштаб

По его словам, Россия потеряла в Украине по меньшей мере 15 этих танков. Рудык отметил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами.

"Речь только о тех случаях, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М", – сказал Андрей Рудык.

Впервые во время широкомасштабной агрессии России против Украины Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведского ручного гранатомета Carl Gustav, напомнил представитель Генштаба.

"Произошло это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за $20 тыс. уничтожило машину за $5 млн", – сказал он.

Рудык добавил, что из-за санкций против РФ производство Т-90М превратилось из серийного в штучное, так как Россия теперь не может использовать электронные компоненты западного производства.

У России было на вооружении только 100 единиц такой техники, отметил Рудык, поэтому оккупанты расконсервируют старые танки Т-62 и Т-72.