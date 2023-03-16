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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих передовых танков Т-90М – Генштаб

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В Генштабе рассказали о количестве уничтоженных Т-90М
В Генштабе рассказали о количестве уничтоженных Т-90М
Фото: wikipedia.org

Россияне практически не используют при ведении боевых действий свои основные боевые танки Т-90М, которые считаются в РФ передовыми. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык на брифинге, сообщает Military Media Center 16 марта.

По его словам, Россия потеряла в Украине по меньшей мере 15 этих танков. Рудык отметил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами.

"Речь только о тех случаях, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М", – сказал Андрей Рудык.

Впервые во время широкомасштабной агрессии России против Украины Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведского ручного гранатомета Carl Gustav, напомнил представитель Генштаба.

"Произошло это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за $20 тыс. уничтожило машину за $5 млн", – сказал он.

Рудык добавил, что из-за санкций против РФ производство Т-90М превратилось из серийного в штучное, так как Россия теперь не может использовать электронные компоненты западного производства.

У России было на вооружении только 100 единиц такой техники, отметил Рудык, поэтому оккупанты расконсервируют старые танки Т-62 и Т-72.

Контекст:

Танк Т-90М "Прорыв" – это модернизированная версия танка Т-90. Он оснащен всеракурсной защитой, мощными трансмиссией и двигателем. На нем установлен комплекс динамической защиты "Реликт", который должен уберечь машину от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину, по данным Генштаба ВСУ на 16 марта, Россия потеряла 3504 танка.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, санкции, танки, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России
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