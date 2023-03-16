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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первая "птичка" на счету". Сырский рассказал, кто сбил вражеский Су-25 в Бахмуте

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Су-25 в Бахмуте сбили из ПЗРК "Игла"
Су-25 в Бахмуте сбили из ПЗРК "Игла"
Скриншот: Міністерство оборони України / Telegram

15 марта российский Су-25 в Бахмуте Донецкой области уничтожил воин 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным Алан. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают попытки окружить город и продвинуться вперед.

"Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с боекомплектом взлетают в воздух", – написал генерал. 

Сырский отметил, что бойцы 92-й бригады имени Ивана Сирко на купянском и лиманском направлениях уничтожили системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора.

Минобороны Украины опубликовало также репортаж о работе взвода ПЗРК 93-й бригады, который сбил самолет. 

"Это была первая "птичка" на счету военного по имени Алан. Вчера удача была на его стороне – пуск "Иглы" оказался удачным!" – говорится в сообщении. 

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 16 марта российские оккупанты потеряли в Украине 162,5 тыс. военнослужащих, 305 самолетов, 289 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Донецкая область, самолет, Су-25, Минобороны, самолеты, ПЗРК, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, потери армии России
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