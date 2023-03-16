"Первая "птичка" на счету". Сырский рассказал, кто сбил вражеский Су-25 в Бахмуте

Су-25 в Бахмуте сбили из ПЗРК "Игла" Скриншот: Міністерство оборони України / Telegram

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают попытки окружить город и продвинуться вперед.

"Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с боекомплектом взлетают в воздух", – написал генерал.

Сырский отметил, что бойцы 92-й бригады имени Ивана Сирко на купянском и лиманском направлениях уничтожили системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора.

Минобороны Украины опубликовало также репортаж о работе взвода ПЗРК 93-й бригады, который сбил самолет.

"Это была первая "птичка" на счету военного по имени Алан. Вчера удача была на его стороне – пуск "Иглы" оказался удачным!" – говорится в сообщении.