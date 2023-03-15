В Генштабе ВСУ уточнили, что украинские военные сбили вражеский самолет Су-25

"В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитный ракетный комплекс на огневой позиции", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские бойцы сбили также вражеский самолет-штурмовик Су-25.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня появилась информация, что в районе Бахмута Донецкой области, где идут активные боевые действия, ВСУ сбили вражеский самолет Су-24.