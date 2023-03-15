РФ готовится мобилизовать 500 жителей Горловки для восстановления потерь – Генштаб ВСУ

По его данным, в ближайшее время россияне планируют "призвать" около 500 человек, которые ранее получили отсрочку из-за непригодности к военной службе.
В Генштабе также сообщили, что около 90 российских военных, находящихся на лечении в больницах Горловки, будут направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии, которая определит их пригодность к дальнейшему участию в военных действиях.
О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.