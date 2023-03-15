РФ готовится мобилизовать 500 жителей Горловки для восстановления потерь – Генштаб ВСУ

В оккупационную армию забирают тех, кого раньше признали непригодными к службе Фото: ЕРА

По его данным, в ближайшее время россияне планируют "призвать" около 500 человек, которые ранее получили отсрочку из-за непригодности к военной службе.

В Генштабе также сообщили, что около 90 российских военных, находящихся на лечении в больницах Горловки, будут направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии, которая определит их пригодность к дальнейшему участию в военных действиях.