ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовится мобилизовать 500 жителей Горловки для восстановления потерь – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В оккупационную армию забирают тех, кого раньше признали непригодными к службе
В оккупационную армию забирают тех, кого раньше признали непригодными к службе
Фото: ЕРА

В оккупированной Горловке Донецкой области началась очередная волна мобилизации в российскую армию. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 15 марта сообщил в Facebook.

По его данным, в ближайшее время россияне планируют "призвать" около 500 человек,  которые ранее получили отсрочку из-за непригодности к военной службе.

В Генштабе также сообщили, что около 90 российских военных, находящихся на лечении в больницах Горловки, будут направлены в город Урзуф для прохождения военно-врачебной комиссии, которая определит их пригодность к дальнейшему участию в военных действиях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036F3fK4VMMwMoUcWJJPrMz5Z5JbtY7gRpj7ixzzumDQwGGgtJHBP6D6vBBbXNeX5Ul

Контекст:

О том, что Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.


Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, мобилизация, Горловка, армия РФ, война России против Украины, потери армии России, Урзуф, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним G
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
Галина ГРИШИНА
36-летняя Лохан сообщила о беременности
36-летняя Лохан сообщила о беременности
Галина ГРИШИНА
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
Галина ГРИШИНА
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (89151)
2
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (26461)
3
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (22647)
4
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (21150)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (20202)
6
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (18987)
7
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (15102)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (14232)
 
 
 
 