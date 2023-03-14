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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ялте на Донбассе оккупанты разместили дополнительные силы, учатся стрелять в направлении моря – Генштаб ВСУ

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В Ялту на Донбассе враг привез около 1 тыс. оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
В Ялту на Донбассе враг привез около 1 тыс. оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты усиливают свои позиции в районе поселка Ялта Донецкой области, расположенного на берегу Азовского моря к западу от Мариуполя. Об этом проинформировал 14 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около 1 тыс. военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и в два раза увеличено количество пеших патрулей", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов происходит оборудование врагом инженерных заграждений, окопов и блиндажей.

"Также увеличено количество учебных стрельб из разных видов вооружения в направлении моря", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kQByt7TEN6VTACGGJq5v3Zzk3sBpKn4qERodnW6Xr5aGfkBd9gVro2h2sVafcbwJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Территории Донецкой области в районе Ялты были оккупированы российской армией в первые недели полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, вооружение, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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