В Ялте на Донбассе оккупанты разместили дополнительные силы, учатся стрелять в направлении моря – Генштаб ВСУ

В Ялту на Донбассе враг привез около 1 тыс. оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikipedia.org

"На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около 1 тыс. военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и в два раза увеличено количество пеших патрулей", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов происходит оборудование врагом инженерных заграждений, окопов и блиндажей.

"Также увеличено количество учебных стрельб из разных видов вооружения в направлении моря", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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