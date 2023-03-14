В Ялте на Донбассе оккупанты разместили дополнительные силы, учатся стрелять в направлении моря – Генштаб ВСУ

"На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около 1 тыс. военнослужащих врага. В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и в два раза увеличено количество пеших патрулей", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов происходит оборудование врагом инженерных заграждений, окопов и блиндажей.
"Также увеличено количество учебных стрельб из разных видов вооружения в направлении моря", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Территории Донецкой области в районе Ялты были оккупированы российской армией в первые недели полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.