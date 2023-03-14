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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области уничтожено место базирования оккупантов, в том числе их БМП и САУ – Генштаб ВСУ

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Генштаб рассказал о результативных ударах ВСУ по врагу
Генштаб рассказал о результативных ударах ВСУ по врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты проверяют население Абрикосовки Херсонской области после поражения находящегося в том районе вражеского объекта. Об этом проинформировал 14 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка на временно занятой территории Херсонской области противник при активной поддержке местной оккупационной так называемой власти осуществлял фильтрационные мероприятия относительно местного населения. Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара по врагу были полностью уничтожены четыре единицы бронированной техники (БМП и самоходные артиллерийские установки САУ) и не менее 15 оккупантов. Число раненых уточняется.

Также украинские военные рассказали о результативных ударах по вражеским объектам на территории Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kQByt7TEN6VTACGGJq5v3Zzk3sBpKn4qERodnW6Xr5aGfkBd9gVro2h2sVafcbwJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 160 540 человек личного состава, а также 6789 боевых бронированных машин и 2519 артиллерийских систем.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, раненые, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, БМП, обыски, потери армии России, российские оккупанты
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