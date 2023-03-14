В Херсонской области уничтожено место базирования оккупантов, в том числе их БМП и САУ – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка на временно занятой территории Херсонской области противник при активной поддержке местной оккупационной так называемой власти осуществлял фильтрационные мероприятия относительно местного населения. Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в результате удара по врагу были полностью уничтожены четыре единицы бронированной техники (БМП и самоходные артиллерийские установки САУ) и не менее 15 оккупантов. Число раненых уточняется.

Также украинские военные рассказали о результативных ударах по вражеским объектам на территории Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)