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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит группировку войск возле границ Украины для проведения демонстративных действий – Генштаб ВСУ

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Украинские военные подчеркивают, что готовы к обороне в случае атаки со стороны Беларуси
Украинские военные подчеркивают, что готовы к обороне в случае атаки со стороны Беларуси
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Оперативная обстановка на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях противостояния Украины российской агрессии остается без существенных изменений. Об этом проинформировал 14 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за последние сутки оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашковое, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок в Сумской области, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kQByt7TEN6VTACGGJq5v3Zzk3sBpKn4qERodnW6Xr5aGfkBd9gVro2h2sVafcbwJl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признавал, что Беларусь принимает участие в войне РФ против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных".

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы заново атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

Украинские военные подчеркивают, что готовы к обороне в случае атаки со стороны Беларуси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, оборона, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, войска
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