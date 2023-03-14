Россия держит группировку войск возле границ Украины для проведения демонстративных действий – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, за последние сутки оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашковое, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок в Сумской области, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признавал, что Беларусь принимает участие в войне РФ против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных".
В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы заново атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
24 января Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить "пакт о ненападении", позднее он повторил это. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подчеркнул, что Украина "не собиралась и не собирается нападать на Беларусь", но, учитывая, что у российских войск в этом государстве "военный шенген", всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".
Украинские военные подчеркивают, что готовы к обороне в случае атаки со стороны Беларуси.