Россия держит группировку войск возле границ Украины для проведения демонстративных действий – Генштаб ВСУ

Украинские военные подчеркивают, что готовы к обороне в случае атаки со стороны Беларуси Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

"Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за последние сутки оккупанты обстреливали украинскую территорию в районе населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашковое, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок в Сумской области, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

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