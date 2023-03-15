Оккупанты не считаются с потерями, продолжают штурмовать Бахмут – Генштаб ВСУ

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц Фото: ЕРА

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник, пытаясь прорвать оборону, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное".

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар", – объяснили в ВСУ.

По данным их Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется. На всех направлениях ведет обстрелы.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах", – отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)