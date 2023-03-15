Оккупанты не считаются с потерями, продолжают штурмовать Бахмут – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредоточивает на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на купянском и лиманском направлениях противник, пытаясь прорвать оборону, "вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное".
"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар", – объяснили в ВСУ.
По данным их Генштаба, на запорожском и херсонском направлениях противник обороняется. На всех направлениях ведет обстрелы.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.
Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.