Зеленский о боях за Бахмут: Есть четкая позиция всей ставки – усиливать это направление, уничтожать оккупантов максимально

"Основное внимание – ОСГВ [оперативно-стратегическая группировка войск] "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупантов максимально", – подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, на заседании ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, командующего ОСГВ "Одесса" Эдуарда Москалева и командира ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского.

"Конечно, постоянно на ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия. Неизменно работаем и с партнерами, чтобы усиливать давление на Россию", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.