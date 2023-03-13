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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим

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Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину"
Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину"
Фото: president.gov.ua (архив)

Воины ВСУ и глобальное давление на Россию являются "действенной гарантией защиты свободы Украины, всей Европы и свободного мира".

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Как всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину", отметив бойцов 92-й отдельной механизированной бригады "за успешные действия в районе Бахмута" Донецкой области.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/215277977692806/

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бахмут остается эпицентром военных действий, ситуация в городе обострилась.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оборона, Марьинка, Авдеевка, Каменка, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, президент, обращение, российские оккупанты, Белогоровка
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