Зеленский: Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим

Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину" Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Как всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", – сказал президент.

Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину", отметив бойцов 92-й отдельной механизированной бригады "за успешные действия в районе Бахмута" Донецкой области.