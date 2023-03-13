Зеленский: Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим

Об этом 13 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Как всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", – сказал президент.
Зеленский выразил благодарность всем, "кто защищает позиции и сражается за Украину", отметив бойцов 92-й отдельной механизированной бригады "за успешные действия в районе Бахмута" Донецкой области.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бахмут остается эпицентром военных действий, ситуация в городе обострилась.