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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин ищет козлов отпущения из-за ситуации под Бахмутом – Институт исследования войны

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За преступлениями Пригожина российская власть маскирует провал армии РФ
За преступлениями Пригожина российская власть маскирует провал армии РФ
Фото: Кепка Пригожина / Facebook

Кремль использует информацию о потерях и преступлениях в ЧВК "Вагнер", чтобы отвлечь внимание о подобном или еще худшем положении в регулярной армии России. Об этом в оперативном анализе 12 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Эксперты института считают, что президент РФ Владимир Путин ищет козлов отпущения, на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.

Анализируя многомесячное соперничество владельца ЧВК "Вагнер" с российским министерством обороны и Генштабом, в ISW приходят к выводу, что бывшего "повара Путина" Евгения Пригожина сделают ответственным за длительную и пока безрезультатную попытку оккупантов взять Бахмут Донецкой области.

"Связанные с Кремлем  блогеры уже предостерегали Пригожина, много раз поднимая темы неэффективности вагнеровцев и плохого обращения с осужденными в рядах ЧВК,  вероятно, пытаясь создать условия в российском информационном пространстве для его дискредитации", – говорится в отчете.

Основная часть информации о ситуации в Бахмуте в российских и западных СМИ уже  сосредоточена на больших потерях "Вагнера", что позволяет минобороны РФ скрыть или приуменьшить потери российской регулярной армии, считают аналитики.

Контекст:

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день ISW написал, что в  атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.

Теги: Владимир Путин, Донецкая область, Кремль, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, потери армии России, ISW
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