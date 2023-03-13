Путин ищет козлов отпущения из-за ситуации под Бахмутом – Институт исследования войны

Эксперты института считают, что президент РФ Владимир Путин ищет козлов отпущения, на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.
Анализируя многомесячное соперничество владельца ЧВК "Вагнер" с российским министерством обороны и Генштабом, в ISW приходят к выводу, что бывшего "повара Путина" Евгения Пригожина сделают ответственным за длительную и пока безрезультатную попытку оккупантов взять Бахмут Донецкой области.
"Связанные с Кремлем блогеры уже предостерегали Пригожина, много раз поднимая темы неэффективности вагнеровцев и плохого обращения с осужденными в рядах ЧВК, вероятно, пытаясь создать условия в российском информационном пространстве для его дискредитации", – говорится в отчете.
Основная часть информации о ситуации в Бахмуте в российских и западных СМИ уже сосредоточена на больших потерях "Вагнера", что позволяет минобороны РФ скрыть или приуменьшить потери российской регулярной армии, считают аналитики.
9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день ISW написал, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.