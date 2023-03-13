Путин ищет козлов отпущения из-за ситуации под Бахмутом – Институт исследования войны

Эксперты института считают, что президент РФ Владимир Путин ищет козлов отпущения, на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.

Анализируя многомесячное соперничество владельца ЧВК "Вагнер" с российским министерством обороны и Генштабом, в ISW приходят к выводу, что бывшего "повара Путина" Евгения Пригожина сделают ответственным за длительную и пока безрезультатную попытку оккупантов взять Бахмут Донецкой области.

"Связанные с Кремлем блогеры уже предостерегали Пригожина, много раз поднимая темы неэффективности вагнеровцев и плохого обращения с осужденными в рядах ЧВК, вероятно, пытаясь создать условия в российском информационном пространстве для его дискредитации", – говорится в отчете.

Основная часть информации о ситуации в Бахмуте в российских и западных СМИ уже сосредоточена на больших потерях "Вагнера", что позволяет минобороны РФ скрыть или приуменьшить потери российской регулярной армии, считают аналитики.