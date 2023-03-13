Не имея больше доступа в колонии, Пригожин развернул вербовку в ЧВК "Вагнер" в российских вузах – британская разведка

По данным ВСУ, украинские военные уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом Донецкой области Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

По его данным, с начала марта 2023 года "Вагнер" создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах. 12 марта Пригожин сам подтвердил это своей пресс-службе.

В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая опросники под названием "Анкета молодого солдата", говорится в сообщении разведки.

"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже направил в Украину, скорее всего, погибли, и новые наборы вряд ли компенсируют потерю. Если Пригожину не вернут возможность набирать осужденных, скорее всего, ЧВК будет вынуждена сократить масштабы или интенсивность операций в Украине", – отмечают в минобороны Великобритании.

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/qi9pyI0NXr



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/hc3RfWFhvf — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 13, 2023