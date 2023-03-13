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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не имея больше доступа в колонии, Пригожин развернул вербовку в ЧВК "Вагнер" в российских вузах – британская разведка

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По данным ВСУ, украинские военные уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом Донецкой области
По данным ВСУ, украинские военные уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер" в боях под Бахмутом Донецкой области
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Потеряв возможность вербовки заключенных из-за разногласий с министерством обороны России, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин усилил набор среди свободных жителей РФ. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 13 марта в Twitter.

По его данным, с начала марта 2023 года "Вагнер" создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах. 12 марта Пригожин сам подтвердил это своей пресс-службе.

В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая опросники под названием "Анкета молодого солдата", говорится в сообщении разведки.

"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже направил в Украину, скорее всего, погибли, и новые наборы вряд ли компенсируют потерю. Если Пригожину не вернут возможность набирать осужденных, скорее всего, ЧВК будет вынуждена сократить масштабы или интенсивность операций в Украине", – отмечают в минобороны Великобритании. 

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер". 

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

Теги: Великобритания, заключенные, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, военная разведка
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