Не имея больше доступа в колонии, Пригожин развернул вербовку в ЧВК "Вагнер" в российских вузах – британская разведка

По его данным, с начала марта 2023 года "Вагнер" создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах. 12 марта Пригожин сам подтвердил это своей пресс-службе.
В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая опросники под названием "Анкета молодого солдата", говорится в сообщении разведки.
"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже направил в Украину, скорее всего, погибли, и новые наборы вряд ли компенсируют потерю. Если Пригожину не вернут возможность набирать осужденных, скорее всего, ЧВК будет вынуждена сократить масштабы или интенсивность операций в Украине", – отмечают в минобороны Великобритании.
9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
10 марта спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в районе Бахмута Донецкой области уничтожили большую часть наемников ЧВК "Вагнер".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 13, 2023
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На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.