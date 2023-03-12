В Молдову не пустили члена ЧВК "Вагнер" – пограничная полиция страны

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представителя ЧВК из России "Вагнер". Его не пустили в страну и самолетом вернули в государство, из которого он вылетел", – говорится в сообщении.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову вырос: в страну въехало более 23,8 тыс. человек и почти все они — иностранные граждане, из которых около 5 тыс. — граждане Украины. Также в полиции отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта.

"Для исключения рисков безопасности, в условиях чрезвычайного положения в Республике Молдова, а также войны, начатой Россией против Украины, на всех пунктах пропуска через государственную границу применяются протоколы безопасности, что предполагают дополнительный контроль за пересечением государственной границы для путешествующих, особенно для иностранных граждан", – напомнили в пограничной полиции.



фотогалерея ( 1 из 5) Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md Фото: border.gov.md