Россия, создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, ставит для себя две цели – разведка Украины

Россия, создавая напряжение в Молдове, пытается отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий, отметили в ГУР Фото: EPA (иллюстративное)

Такое мнение в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 2 марта, высказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое – это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – отметил Черняк.

Вторая цель – попытка "продать" это как победу российскому потребителю, добавил он, Черняка цитирует Facebook ГУР.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"). Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию, как "мир за них", "народ Молдовы за нас", – пояснил представитель разведки.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

В МИД России заявили, что атака на Приднестровье будет нападением на РФ, и пригрозили "адекватным" ответом.

27 февраля в Приднестровье объявили "военные сборы".