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Россия, создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, ставит для себя две цели – разведка Украины

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Россия, создавая напряжение в Молдове, пытается отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий, отметили в ГУР
Россия, создавая напряжение в Молдове, пытается отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий, отметили в ГУР
Фото: EPA (иллюстративное)

Россия, создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, использует сценарий, который в свое время "прошел" в Донецке и Луганске.

Такое мнение в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 2 марта, высказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое – это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – отметил Черняк.

Вторая цель – попытка "продать" это как победу российскому потребителю, добавил он, Черняка цитирует Facebook ГУР.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"). Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию, как "мир за них", "народ Молдовы за нас", – пояснил представитель разведки.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0d5FKtfawscaAb4fdQuUT9aBYemSKQkFbgajqrEEVAospuFVb8sXTxyw7wdYBQCMvl

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

В МИД России заявили, что атака на Приднестровье будет нападением на РФ, и пригрозили "адекватным" ответом.

27 февраля в Приднестровье объявили "военные сборы".

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья и строит фортификационные сооружения, сообщил 28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, разведка, провокации, нападение, война России против Украины, конфликт, ГУР Минобороны Украины, дезинформация
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