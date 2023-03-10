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Разведка США считает, что связанные с РФ лица пытаются организовать в Молдове протесты с целью смены власти – CNN

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США считают, что связанные с РФ лица могут готовить демонстрантов в Молдове к антиправительственным акциям
США считают, что связанные с РФ лица могут готовить демонстрантов в Молдове к антиправительственным акциям
Фото: ЕРА (архив)

Американская разведка считает, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".

Об этом заявили представители Белого дома, сообщает CNN

США считают, что РФ стремится ослабить власть Молдовы, и видят, что связанные с российским правительством лица могут обеспечивать подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове. В этой связи канал обращает внимание на акции протеста, организованные пророссийской партией "Шор" в последние недели. 

Кроме того, по информации американской разведки, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью дезинформации. Примером таких действий называют утверждения РФ, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".

Эту дезинформацию россиян опровергали в минобороны и в правительстве Молдовы, официальные лица США назвали утверждения РФ безосновательными и вызывающими "необоснованную тревогу". 

Как отмечает CNN, администрация президента США Джо Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы, но "внимательно следит за действиями РФ" в этой стране, опасаясь продолжающихся усилий Москвы по дестабилизации Европы.

Контекст:

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

В Молдове с 90-х политически не урегулирован конфликт, который начался после объявления о суверенитете "Приднестровской молдавской республики" (боевые действия закончились в 1992 году). Приднестровье является административной территориальной единицей Молдовы, но там размещен "миротворческий" контингент РФ. 

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Молдова, протесты, Приднестровье, спецслужбы, акции протеста, дезинформация
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