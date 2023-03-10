Разведка США считает, что связанные с РФ лица пытаются организовать в Молдове протесты с целью смены власти – CNN

США считают, что связанные с РФ лица могут готовить демонстрантов в Молдове к антиправительственным акциям Фото: ЕРА (архив)

Об этом заявили представители Белого дома, сообщает CNN.

США считают, что РФ стремится ослабить власть Молдовы, и видят, что связанные с российским правительством лица могут обеспечивать подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове. В этой связи канал обращает внимание на акции протеста, организованные пророссийской партией "Шор" в последние недели.

Кроме того, по информации американской разведки, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью дезинформации. Примером таких действий называют утверждения РФ, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".

Эту дезинформацию россиян опровергали в минобороны и в правительстве Молдовы, официальные лица США назвали утверждения РФ безосновательными и вызывающими "необоснованную тревогу".

Как отмечает CNN, администрация президента США Джо Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы, но "внимательно следит за действиями РФ" в этой стране, опасаясь продолжающихся усилий Москвы по дестабилизации Европы.