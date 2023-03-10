Разведка США считает, что связанные с РФ лица пытаются организовать в Молдове протесты с целью смены власти – CNN

Об этом заявили представители Белого дома, сообщает CNN.
США считают, что РФ стремится ослабить власть Молдовы, и видят, что связанные с российским правительством лица могут обеспечивать подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове. В этой связи канал обращает внимание на акции протеста, организованные пророссийской партией "Шор" в последние недели.
Кроме того, по информации американской разведки, РФ стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью дезинформации. Примером таких действий называют утверждения РФ, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ".
Эту дезинформацию россиян опровергали в минобороны и в правительстве Молдовы, официальные лица США назвали утверждения РФ безосновательными и вызывающими "необоснованную тревогу".
Как отмечает CNN, администрация президента США Джо Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы, но "внимательно следит за действиями РФ" в этой стране, опасаясь продолжающихся усилий Москвы по дестабилизации Европы.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
В Молдове с 90-х политически не урегулирован конфликт, который начался после объявления о суверенитете "Приднестровской молдавской республики" (боевые действия закончились в 1992 году). Приднестровье является административной территориальной единицей Молдовы, но там размещен "миротворческий" контингент РФ.
В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.