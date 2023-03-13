Ситуация вокруг Бахмута сложная, вагнеровцы наступают с разных направлений – Сырский

Командующий добавил, что штурмовые отряды российской частной военной компании "Вагнер" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается", – отметил Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина (по данным, которые приводит телеканал CNN, – в пять раз).

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.