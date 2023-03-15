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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около тысячи оккупантов, 8 танков и 9 артиллерийских систем РФ– Генштаб ВСУ

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ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 160 тыс. захватчиков
ВСУ с начала полномасштабной войны уничтожили более 160 тыс. захватчиков
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России силы обороны Украины уничтожили около 161 520 российских оккупантов. Об этом 15 марта сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

980 россиян ВСУ обезвредили за последние сутки.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3492 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6799 (+10);
  • артиллерийские системы – 2528 (+9);
  • РСЗО – 502 (+7);
  • средства ПВО – 262 (+2);
  • самолеты – 304;
  • вертолеты – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5377 (+10);
  • специальная техника – 257 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0N4CH3WYzftk5uzP4gFdSck13fFSbGrP1zLZnE8EkWqMWfU13GmGyFye3hqSm2d5jl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, армия РФ, артиллерия, беспилотники, потери армии России, российские оккупанты
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