ВСУ сбили самолет оккупантов в районе Бахмута – Ермак

"Минус Сушка врага под Бахмутом", – написал он.
По данным Ермака, российский самолет сбили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
По данным ряда украинских Telegram-каналов, в частности "Оперативный ЗСУ", под Бахмутом был сбит российский бомбардировщик Су-24.
Представители бригады подтвердили "Украинской правде" факт уничтожения самолета оккупантов.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 15 марта российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 161 520 военнослужащих, 304 самолета, 289 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.