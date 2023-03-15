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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили самолет оккупантов в районе Бахмута – Ермак

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Российский Су-24 уничтожен под Бахмутом
Российский Су-24 уничтожен под Бахмутом
Фото: Alexander Mishin / Wikipedia.org (иллюстративное)

В небе над Бахмутом Донецкой области 15 марта сбит российский военный самолет, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Минус Сушка врага под Бахмутом", – написал он.

По данным Ермака, российский самолет сбили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

По данным ряда украинских Telegram-каналов, в частности "Оперативный ЗСУ", под Бахмутом был сбит российский бомбардировщик Су-24.


Представители бригады подтвердили "Украинской правде" факт уничтожения самолета оккупантов. 

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 15 марта российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 161 520 военнослужащих, 304 самолета, 289 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, самолет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, бомбардировщики, Су-24, Андрей Ермак, потери армии России, российские оккупанты
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