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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы сбили российский штурмовик Су-25

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Военные сбили российский штурмовик из ПЗРК
Военные сбили российский штурмовик из ПЗРК
Фото: mvs.gov.ua

Ночью 6 марта в районе Бахмута Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины на расстоянии до 4 км сбили российский штурмовой самолет Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса "Перун". Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Российский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны украинских военных, рассказал командир дивизиона "Партизан". Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил самолет. В тепловизор нацгвардейцы увидели, что самолет был подбит и пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна.

"Отработали цель из "Перуна", подвели самолет и начали изменять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал на линии пересечения", – рассказал оператор ПЗРК Роман.

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МВД, самолет, Национальная гвардия, Су-25, война России против Украины, российские оккупанты
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