Нацгвардейцы сбили российский штурмовик Су-25

Российский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны украинских военных, рассказал командир дивизиона "Партизан". Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил самолет. В тепловизор нацгвардейцы увидели, что самолет был подбит и пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна.

"Отработали цель из "Перуна", подвели самолет и начали изменять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал на линии пересечения", – рассказал оператор ПЗРК Роман.