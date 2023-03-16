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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 1040 оккупантов и сбили российский самолет – Генштаб ВСУ

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Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 162 560 российских оккупантов. Об этом 16 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1040 россиян.

Другие потери оккупационных войск РФ составили:

  • танки – 3504 (+12);
  • боевые бронированные машины – 6810 (+11);
  • артиллерийские системы – 2539 (+11);
  • РСЗО – 503 (+1);
  • средства ПВО – 265 (+3);
  • самолеты – 305 (+1);
  • вертолеты – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13);
  • крылатые ракеты – 907;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5394 (+17);
  • специальная техника – 257.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qr2VphRetNNbugXpsNZC9fYUARHpCcHw7dQRFr76dqxo2C7Kjxd5sWXci2zGbR9Xl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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