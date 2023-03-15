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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об итогах 10-го "Рамштайна": Обсуждались боеприпасы для ВСУ, артиллерия, танки, защита украинского неба. Есть решения

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15 марта был "плодотворный международный день" для Украины, для ее защиты, отметил Зеленский
15 марта был "плодотворный международный день" для Украины, для ее защиты, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность США, которые координируют заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", а также всем партнерам и союзникам "за неизменную готовность помогать".

Об этом Зеленский сказал 15 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже 10-е. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – это обсуждалось. Есть решения, – подчеркнул президент. – Особенно сейчас это важно – когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться".

По словам Зеленского, "нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром".

"Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", – отметил глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/233085612518687/

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Десятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", рассказал Резников.

Остин на итоговом брифинге проинформировал, что Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США поставят системы ПВО NASAMS, Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения продолжали поступать в Украину, а Словения взяла на себя обязательство "предоставлять и обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины".

По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал". В России заканчиваются не только вооружения, но и друзья, а антипутинская коалиция увеличивается, подчеркнул глава Пентагона.

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