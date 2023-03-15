Зеленский об итогах 10-го "Рамштайна": Обсуждались боеприпасы для ВСУ, артиллерия, танки, защита украинского неба. Есть решения

15 марта был "плодотворный международный день" для Украины, для ее защиты, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал 15 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже 10-е. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – это обсуждалось. Есть решения, – подчеркнул президент. – Особенно сейчас это важно – когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться".

По словам Зеленского, "нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром".

"Россия не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международному правопорядку. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", – отметил глава Украинского государства.