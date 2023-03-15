Испания в ближайшее время передаст Украине шесть Leopard 2A4, а потом еще четыре таких танка – минобороны

В Испании завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады танков Leopard 2A4, отметила Роблес Фото: Ministerio Defensa / Twitter

Об этом 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, ее цитирует сайт минобороны.

"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", – отметила министр.

Роблес также рассказала о поставке Украине новой партии машин пехоты ТОА М-113.

По словам главы минобороны, в Испании прошли обучение более 850 украинских солдат по самым разным специальностям.

"Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее успешные усилия, и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", – заверила Роблес.

22 февраля она говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.