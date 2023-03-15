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Испания в ближайшее время передаст Украине шесть Leopard 2A4, а потом еще четыре таких танка – минобороны

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В Испании завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады танков Leopard 2A4, отметила Роблес
В Испании завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады танков Leopard 2A4, отметила Роблес
Фото: Ministerio Defensa / Twitter

Испания в ближайшее время поставит Украине шесть Leopard 2A4, а позже еще четыре таких танка.

Об этом 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, ее цитирует сайт минобороны.

"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", – отметила министр.

Роблес также рассказала о поставке Украине новой партии машин пехоты ТОА М-113.

По словам главы минобороны, в Испании прошли обучение более 850 украинских солдат по самым разным специальностям.

"Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее успешные усилия, и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", – заверила Роблес.

22 февраля она говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard.

В течении весны Украина получит около 20 штук современных танков Leopard 2. Их отправят Германия и Португалия. Также к лету прибудут танки Leopard 1, сообщал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он проинформировал, что около 80 танков Leopard 1 сейчас в ремонте: их готовят к отправке в Украину. 

Кроме танков Leopard, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.

Теги: Украина, Испания, танки, военная помощь, военные учения, война России против Украины, военнослужащий, заседание, экипаж, контактная группа Рамштайн, Маргарита Роблес, Leopard
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