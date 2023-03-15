Испания в ближайшее время передаст Украине шесть Leopard 2A4, а потом еще четыре таких танка – минобороны

Об этом 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, ее цитирует сайт минобороны.
"Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков", – отметила министр.
Роблес также рассказала о поставке Украине новой партии машин пехоты ТОА М-113.
По словам главы минобороны, в Испании прошли обучение более 850 украинских солдат по самым разным специальностям.
"Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее успешные усилия, и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи", – заверила Роблес.
22 февраля она говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.
13 марта в минобороны Испании проинформировали, что 10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard.
В течении весны Украина получит около 20 штук современных танков Leopard 2. Их отправят Германия и Португалия. Также к лету прибудут танки Leopard 1, сообщал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он проинформировал, что около 80 танков Leopard 1 сейчас в ремонте: их готовят к отправке в Украину.
Кроме танков Leopard, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.