Британцы показали в работе танки Challenger 2, которые получит Украина. Видео

В ролике можно увидеть, как британский танк Challenger 2 "делает то, что у него получается лучше всего", говорится в сообщении.
"В рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания направит в Украину эскадрон танков Challenger 2", – напомнили в британском минобороны.
As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 12, 2023
Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tItqHBtQZJ
Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры.
4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.