Британцы показали в работе танки Challenger 2, которые получит Украина. Видео

В ролике можно увидеть, как британский танк Challenger 2 "делает то, что у него получается лучше всего", говорится в сообщении.

"В рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания направит в Украину эскадрон танков Challenger 2", – напомнили в британском минобороны.