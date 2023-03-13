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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британцы показали в работе танки Challenger 2, которые получит Украина. Видео

Британские военные показали, что умеет обещанная Украине техника
Британские военные показали, что умеет обещанная Украине техника
Фото: EPA

Министерство обороны Великобритании показало работу танков Challenger 2, которые будут переданы украинской армии. Видео опубликовано в Twitter 12 марта.

В ролике можно увидеть, как британский танк Challenger 2 "делает то, что у него получается лучше всего", говорится в сообщении.

"В рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания направит в Украину эскадрон танков Challenger 2", – напомнили в британском минобороны.

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Великобритания, танки, война России против Украины, Challenger 2
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