Начался "Рамштайн-10". Онлайн-заседание открыл глава Пентагона

Встреча проходит в онлайн-формате, написал министр.
#Ramstein 10 begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
Глава Пентагона во вступительном слове подчеркнул, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Его речь опубликовала пресс-служба министерства обороны США.
Он заявил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство", сказал он.
"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящей борьбы, включая запасные части и комплекты технического обслуживания", – заявил Остин.
Он подчеркнул, что сотрудничество в формате "Рамштайн" сосредоточено на координации долгосрочной поддержки.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Последняя, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.
После заседания Остин заявил, что США и союзники сделают все возможное, чтобы у Украины было все "необходимое для успеха".