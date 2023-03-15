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Начался "Рамштайн-10". Онлайн-заседание открыл глава Пентагона

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Предыдущее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины прошло 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия)
Предыдущее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины прошло 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия)
Фото: EPA (архив)

Министр обороны США Ллойд Остин 15 марта открыл 10-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Встреча проходит в онлайн-формате, написал министр.

Глава Пентагона во вступительном слове подчеркнул, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Его речь опубликовала пресс-служба министерства обороны США.

Он заявил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство", сказал он.

"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящей борьбы, включая запасные части и комплекты технического обслуживания", – заявил Остин.

Он подчеркнул, что сотрудничество в формате "Рамштайн" сосредоточено на координации долгосрочной поддержки.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

После заседания Остин заявил, что США и союзники сделают все возможное, чтобы у Украины было все "необходимое для успеха".

Теги: Украина, Алексей Резников, война России против Украины, сотрудничество, заседание, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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