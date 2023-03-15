Начался "Рамштайн-10". Онлайн-заседание открыл глава Пентагона

Предыдущее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины прошло 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) Фото: EPA (архив)

Встреча проходит в онлайн-формате, написал министр.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Глава Пентагона во вступительном слове подчеркнул, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Его речь опубликовала пресс-служба министерства обороны США.

Он заявил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство", сказал он.

"Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящей борьбы, включая запасные части и комплекты технического обслуживания", – заявил Остин.

Он подчеркнул, что сотрудничество в формате "Рамштайн" сосредоточено на координации долгосрочной поддержки.