Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта в онлайн-формате – Резников

Резников: У нас будут современные самолеты Фото: EPA

"Следующая дата – если я не ошибаюсь, это середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное, и будет в Рамштайне (Германия), непосредственно на военной авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", – цитирует Резникова пресс-служба.

Сегодня в эфире телемарафона Резников подвел итоги девятого заседания контактной группы, которое состоялось 14 февраля.

Министр подчеркнул, что встреча была полезной и насыщенной, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

"Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты", – заявил Резников.