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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта в онлайн-формате – Резников

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Резников: У нас будут современные самолеты
Резников: У нас будут современные самолеты
Фото: EPA

10-е заседание в формате "Рамштайн" может пройти в онлайн-формате в середине марта. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, проинформировала пресс-служба ведомства в Telegram.

"Следующая дата – если я не ошибаюсь, это середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное, и будет в Рамштайне (Германия), непосредственно на военной авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", – цитирует Резникова пресс-служба.

Сегодня в эфире телемарафона Резников подвел итоги девятого заседания контактной группы, которое состоялось 14 февраля

Министр подчеркнул, что встреча была полезной и насыщенной, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.

"Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты", – заявил Резников.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

После заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и союзники сделают все возможное, чтобы у Украины было все "необходимое для успеха".

Теги: Германия, Украина, вооружение, Алексей Резников, заседание, контактная группа Рамштайн
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