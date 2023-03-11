Дания планирует передать Украине первые Leopard 1 в течение весны – минобороны страны

"Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы увидеть, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее", – сказал Лунд Поульсен.
Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля, отметила пресс-служба. В первую очередь страны планируют отремонтировать танки для двух батальонов, это примерно 80 танков, сообщили в минобороны Дании.
"Горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной", – сказал исполняющий обязанности министра.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.