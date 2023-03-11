Дания планирует передать Украине первые Leopard 1 в течение весны – минобороны страны

Дания, Нидерланды и Германия в течении весны хотят отремонтировать и передать Украине 80 танков Leopard 1 Фото: fmn.dk

"Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы увидеть, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее", – сказал Лунд Поульсен.

Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля, отметила пресс-служба. В первую очередь страны планируют отремонтировать танки для двух батальонов, это примерно 80 танков, сообщили в минобороны Дании.

"Горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной", – сказал исполняющий обязанности министра.