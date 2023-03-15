Девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard – глава Пентагона на заседании "Рамштайн"

"Коалиция стран, которые пообещали предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти", – сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что за последние три месяца члены контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании сил и средств, необходимых Украине для защиты своего суверенитета и создания "импульса на поле боя".
10-е заседание в формате "Рамштайн" проходит сегодня в онлайн-формате.
В конце января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт.
Кроме танков Leopard, Украина получит 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.