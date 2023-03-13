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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 экипажей украинских военных на этой неделе закончат обучение на Leopard 2 в Испании – минобороны

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Минобороны Испании рассказало, чем занимались военные из Украины на учениях
Минобороны Испании рассказало, чем занимались военные из Украины на учениях
Фото: Ministerio Defensa / Twitter

На этой неделе 10 экипажей украинских военных заканчивают обучение вождению танков Leopard 2 A4 в Сарагосе, сообщило министерство обороны Испании в Twitter 13 марта.

"В течение четырех недель они получили технико-тактические инструкции по формированию оперативных подразделений и выполнению задач по техническому обслуживанию", – говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало несколько фоток с учений украинских военных.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. 

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Учения украинских военных на этих танках проходят, кроме Испании, в Польше, Германии и Великобритании.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Испания, военные, танки, война России против Украины, учения, Leopard
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