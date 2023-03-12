Французский телеканал показал, как украинские военные обучаются управлять Leopard 2

Отмечается, что украинские танкисты проходят курс учений на Leopard 2, который должен длиться три месяца, всего за пять недель. Защитники тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю, говорится в материале.

Обучение первой группы защитников закончится уже в марте, сообщил телеканал.

Украинские танкисты начали обучение в Германии по управлению Leopard 2 13 февраля. Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что поставка боевых танков в Украину значительно укрепит оборону от российских войск.

ВИДЕО