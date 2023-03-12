Французский телеканал показал, как украинские военные обучаются управлять Leopard 2

Отмечается, что украинские танкисты проходят курс учений на Leopard 2, который должен длиться три месяца, всего за пять недель. Защитники тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю, говорится в материале.
Обучение первой группы защитников закончится уже в марте, сообщил телеканал.
Украинские танкисты начали обучение в Германии по управлению Leopard 2 13 февраля. Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что поставка боевых танков в Украину значительно укрепит оборону от российских войск.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, над поставками танков Leopard 2 совместно работают восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Кроме Германии, также учения проходят в Польше и Великобритании.