Остин по итогам "Рамштайна": В России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается

Контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать ей поддержку столько, сколько этого потребуется, заверил Остин Фото: EPA

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Мы видим, что в России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается. Наша контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать поддержку столько, сколько этого потребуется, – сказал глава Пентагона. – Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США предоставит системы ПВО NASAMS, Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения продолжали поступать в Украину. Словения взяла на себя обязательство предоставлять и обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины".

По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал".

"Сейчас Украине будут предоставлены БМП, а также танки, которые скоро будут на боевых позициях Украины. Благодаря учебе украинских солдат, мы будем видеть следующие успешные операции на поле боя", – подчеркнул министр обороны США.