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Остин по итогам "Рамштайна": В России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается

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Контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать ей поддержку столько, сколько этого потребуется, заверил Остин
Контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать ей поддержку столько, сколько этого потребуется, заверил Остин
Фото: EPA

Россия хочет втянуть Украину в войну на истощение, и в то же время "стучится в дверь" Северной Кореи, чтобы она предоставила ей необходимое вооружение.

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Мы видим, что в России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается. Наша контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать поддержку столько, сколько этого потребуется, – сказал глава Пентагона. – Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США предоставит системы ПВО NASAMS, Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения продолжали поступать в Украину. Словения взяла на себя обязательство предоставлять и обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины".

По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал".

"Сейчас Украине будут предоставлены БМП, а также танки, которые скоро будут на боевых позициях Украины. Благодаря учебе украинских солдат, мы будем видеть следующие успешные операции на поле боя", – подчеркнул министр обороны США.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Десятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате.

По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил Резников.

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