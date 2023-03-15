Остин по итогам "Рамштайна": В России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".
"Мы видим, что в России заканчиваются не только вооружения, но и друзья. А антипутинская коалиция увеличивается. Наша контактная группа по обороне Украины будет продолжать оказывать поддержку столько, сколько этого потребуется, – сказал глава Пентагона. – Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США предоставит системы ПВО NASAMS, Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения продолжали поступать в Украину. Словения взяла на себя обязательство предоставлять и обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины".
По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал".
"Сейчас Украине будут предоставлены БМП, а также танки, которые скоро будут на боевых позициях Украины. Благодаря учебе украинских солдат, мы будем видеть следующие успешные операции на поле боя", – подчеркнул министр обороны США.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Десятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате.
По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.
Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил Резников.