Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты следующего заседания "Рамштайна" 15 марта

Об этом Резников проинформировал в Twitter.
"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы обменялись мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе, – написал глава Минобороны Украины. – Эта искренняя поддержка союзников вселяет в меня большой оптимизм в отношении будущего. Солидарность становится эффективностью на поле битвы".
Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023
Остин в ходе разговора с Резниковым обсудил "приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта", отметили в Пентагоне.
"Министр Остин предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи в области безопасности, а министр Резников детально сообщил о последних событиях в Украине", – сказано в сообщении.
Главы оборонных ведомств США и Украины условились поддерживать тесные контакты, подчеркнули в Пентагоне.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Последняя, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.
После заседания Остин заявил, что США и союзники сделают все возможное, чтобы у Украины было все "необходимое для успеха".