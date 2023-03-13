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Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты следующего заседания "Рамштайна" 15 марта

Остин предоставил Резникову актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи Украине в области безопасности, отметили в Пентагоне
Остин предоставил Резникову актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи Украине в области безопасности, отметили в Пентагоне
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 марта провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Резников проинформировал в Twitter. 

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы обменялись мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе, – написал глава Минобороны Украины. – Эта искренняя поддержка союзников вселяет в меня большой оптимизм в отношении будущего. Солидарность становится эффективностью на поле битвы".

Остин в ходе разговора с Резниковым обсудил "приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта", отметили в Пентагоне.

"Министр Остин предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи в области безопасности, а министр Резников детально сообщил о последних событиях в Украине",  сказано в сообщении.

Главы оборонных ведомств США и Украины условились поддерживать тесные контакты, подчеркнули в Пентагоне.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

После заседания Остин заявил, что США и союзники сделают все возможное, чтобы у Украины было все "необходимое для успеха".

Теги: США, Украина, Пентагон, переговоры, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, безопасность, заседание, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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