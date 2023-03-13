Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты следующего заседания "Рамштайна" 15 марта

Остин предоставил Резникову актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи Украине в области безопасности, отметили в Пентагоне Фото: EPA

Об этом Резников проинформировал в Twitter.

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы обменялись мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе, – написал глава Минобороны Украины. – Эта искренняя поддержка союзников вселяет в меня большой оптимизм в отношении будущего. Солидарность становится эффективностью на поле битвы".

Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023

Остин в ходе разговора с Резниковым обсудил "приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта", отметили в Пентагоне.

"Министр Остин предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию помощи в области безопасности, а министр Резников детально сообщил о последних событиях в Украине", – сказано в сообщении.

Главы оборонных ведомств США и Украины условились поддерживать тесные контакты, подчеркнули в Пентагоне.