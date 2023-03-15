"Рамштайн-10" внушает оптимизм – Резников после заседания контактной группы

Резников поблагодарил партнеров Украины за готовность стоять с Украиной до победы Фото: EPA

10-е заседание в формате "Рамштайн" прошло сегодня в онлайн-формате.

"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", – написал Резников.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за "выдающееся лидерство", а также партнеров Украины по "антикремлевской коалиции" за готовность стоять с Украиной до победы.

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Во время вступительной встречи перед заседанием Остин заявил, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Он отметил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство".

По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.