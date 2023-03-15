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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Рамштайн-10" внушает оптимизм – Резников после заседания контактной группы

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Резников поблагодарил партнеров Украины за готовность стоять с Украиной до победы
Резников поблагодарил партнеров Украины за  готовность стоять с Украиной до победы
Фото: EPA

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил министр обороны Украины Алексей Резников 15 марта. Свое мнение он опубликовал в Twitter.

10-е заседание в формате "Рамштайн" прошло сегодня в онлайн-формате.

"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", – написал Резников.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за "выдающееся лидерство", а также партнеров Украины по "антикремлевской коалиции" за  готовность стоять с Украиной до победы.

Во время вступительной встречи перед заседанием Остин заявил, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Он отметил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство".

По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Предыдущая, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами были защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.

Теги: США, Украина, ПВО, Алексей Резников, боеприпасы, заседание, контактная группа Рамштайн, Leopard
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