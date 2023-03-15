"Рамштайн-10" внушает оптимизм – Резников после заседания контактной группы

10-е заседание в формате "Рамштайн" прошло сегодня в онлайн-формате.
"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", – написал Резников.
Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за "выдающееся лидерство", а также партнеров Украины по "антикремлевской коалиции" за готовность стоять с Украиной до победы.
#Ramstein 10 inspires optimism:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.
Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.
Во время вступительной встречи перед заседанием Остин заявил, что контактная группа всегда стремится помочь Вооруженным силам Украины получить то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Он отметил, что война России против Украины сейчас в "критическом моменте", поэтому партнеры Украины должны "продемонстрировать неизменную решимость и единство".
По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Предыдущая, девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами были защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал Резников.