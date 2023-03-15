Члены группы "Рамштайн" должны решить проблему производства боеприпасов – Остин

Речь Остина опубликовала пресс-служба министерства обороны США.
Министр обороны США отметил, что контактная группа должна предоставить Украине все возможности для будущей борьбы, включая запасные части и пакеты технического обслуживания для поддержки вооружений, которые партнеры Украины уже передали.
"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе для разработки инновационных решений проблем промышленного производства. И я уверен, что мы продолжим делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем", – сказал глава Пентагона.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.
Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.
20 марта состоится встреча министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза, на которой будут обсуждать военную помощь Украине, в частности обеспечение боеприпасами. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.