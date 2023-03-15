Члены группы "Рамштайн" должны решить проблему производства боеприпасов – Остин

Партнеры Украины должны предоставить ей все возможности для будущей борьбы, сказал Остин Фото: depositphotos.com

Речь Остина опубликовала пресс-служба министерства обороны США.

Министр обороны США отметил, что контактная группа должна предоставить Украине все возможности для будущей борьбы, включая запасные части и пакеты технического обслуживания для поддержки вооружений, которые партнеры Украины уже передали.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе для разработки инновационных решений проблем промышленного производства. И я уверен, что мы продолжим делать все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины этой весной и в дальнейшем", – сказал глава Пентагона.