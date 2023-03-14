Министры стран ЕС 20 марта согласуют помощь Украине боеприпасами – Боррель

Он отметил, что на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме (Швеция) глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников "громко и четко" повторил, что ВСУ нуждаются в дальнейшей военной поддержке, а военным необходимы артиллерийские боеприпасы.
"С этой целью я представил предложение, основанное на трех направлениях", – заявил Боррель.
Первое направление предусматривает немедленную поставку дополнительных артиллерийских боеприпасов, в частности 155 мм, говорится в заявлении верховного представителя ЕС. Второе – увеличить совокупный спрос в Европе и ускорить закупку 155-мм боеприпасов. Третье – поддерживать быстрое наращивание производственных мощностей.
"Чтобы они стали взаимно усиливающими друг друга, эти три направления должны идти параллельно: страны – члены ЕС с большей вероятностью согласятся поддерживать Украину из своих существующих запасов, если они получат гарантию, что смогут их пополнить; они смогут сделать это только в том случае, если наша европейская оборонная промышленность расширит свои возможности", – сказано в заявлении.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, заявил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.
8 марта состоялась неформальная встречи министров обороны стран – членов ЕС. По итогам встречи Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".