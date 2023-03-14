Министры стран ЕС 20 марта согласуют помощь Украине боеприпасами – Боррель

Он отметил, что на встрече министров обороны стран ЕС в Стокгольме (Швеция) глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников "громко и четко" повторил, что ВСУ нуждаются в дальнейшей военной поддержке, а военным необходимы артиллерийские боеприпасы.

"С этой целью я представил предложение, основанное на трех направлениях", – заявил Боррель.

Первое направление предусматривает немедленную поставку дополнительных артиллерийских боеприпасов, в частности 155 мм, говорится в заявлении верховного представителя ЕС. Второе – увеличить совокупный спрос в Европе и ускорить закупку 155-мм боеприпасов. Третье – поддерживать быстрое наращивание производственных мощностей.

"Чтобы они стали взаимно усиливающими друг друга, эти три направления должны идти параллельно: страны – члены ЕС с большей вероятностью согласятся поддерживать Украину из своих существующих запасов, если они получат гарантию, что смогут их пополнить; они смогут сделать это только в том случае, если наша европейская оборонная промышленность расширит свои возможности", – сказано в заявлении.