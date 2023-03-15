Украина может получить больше систем ПВО – министр обороны США на заседании "Рамштайн"

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны [Украине], продолжает увеличиваться", – сказал Остин.

Он напомнил, что на предыдущем заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot, и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", – сказал Остин.

10-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" проходит сегодня в онлайн-формате.