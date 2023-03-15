Украина может получить больше систем ПВО – министр обороны США на заседании "Рамштайн"

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны [Украине], продолжает увеличиваться", – сказал Остин.
Он напомнил, что на предыдущем заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.
"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot, и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", – сказал Остин.
10-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" проходит сегодня в онлайн-формате.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.