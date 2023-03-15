Глава Пентагона по итогам Рамштайна: ВСУ совершили что-то невероятное в районе Бахмута

Если Зеленский скажет, что ВСУ надо перегруппироваться в районе Бахмута, то это не значит, что война против России проиграна, отметил Остин Фото: Maxar Technologies / Twitter

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Прежде хочу поаплодировать настойчивости, которую мы видели со стороны украинских военных. Они совершили что-то невероятное в районе Бахмута. Россия хочет захватить этот город в течение семи месяцев и у них нет каких-либо особых успехов, благодаря старанию украинских ВСУ", – сказал глава Пентагона.

По словам Остина, Украине решать, как долго вести оборону города от оккупантов.

"Относительно значимости этого города скажу, что президент [Владимир] Зеленский ведет свою борьбу. Он задействован конкретно в принятии решений – что важно для обороны, а что нет… Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна, – отметил глава минобороны США. – Да, это, скорее всего, будет иметь значение… каким образом сохранить человеческие жизни, или как переформатировать свои действия в рамках наступления или обороны. Им решать, где оставаться и как долго совершать оборонительные действия. Это им решать, а не нам. И мы будем поддерживать президента Зеленского и Генштаб по любому решению, которое они примут".

Остин выразил надежду, что США и союзникам удастся предоставить Украине "возможность для того, чтобы изменить динамику на поле боя".

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Десятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил Резников.