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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атакует на пяти направлениях, украинские военные поразили 19 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Об этом 16 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг совершил на этих направлениях более 75 атак.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские военные также сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, три района скопления личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и российский зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sbbMJQEDhcdeie64sdv4pDHrWuFsF31VpsaE3rVUcw3PRbVXz2ZckhDzGRDPZCLwl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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