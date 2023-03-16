РФ атакует на пяти направлениях, украинские военные поразили 19 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг совершил на этих направлениях более 75 атак.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские военные также сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, три района скопления личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и российский зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.