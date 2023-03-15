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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ назвали главную цель сил обороны под Бахмутом

Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

Бахмут Донецкой области остается эпицентром атак российских оккупантов, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала.

По его словам, главная задача сил обороны на этом направлении – максимально истощить врага.

Он отметил, что на Бахмутском направлении оккупанты атаковали населенные пункты Ягодное, Хромово, Орехово-Василовку и Бахмут. За сутки россияне совершили 191 обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также на этом направлении произошло 31 боевое столкновение. В районе непосредственно Бахмута россияне совершили 65 обстрелов разными типами артиллерии, произошло 10 боевых столкновений.

В боях на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали 270 оккупантов, 291 был ранен, один попал в плен, рассказал Череватый.

По его словам, был уничтожен танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 6 полевых складов с боекомплектом и бомбардировщик.

Контекст:

Россия развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины продолжаются уже несколько недель.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Сергей Череватый
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