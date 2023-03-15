В ВСУ назвали главную цель сил обороны под Бахмутом

Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

По его словам, главная задача сил обороны на этом направлении – максимально истощить врага.

Он отметил, что на Бахмутском направлении оккупанты атаковали населенные пункты Ягодное, Хромово, Орехово-Василовку и Бахмут. За сутки россияне совершили 191 обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также на этом направлении произошло 31 боевое столкновение. В районе непосредственно Бахмута россияне совершили 65 обстрелов разными типами артиллерии, произошло 10 боевых столкновений.

В боях на Бахмутском направлении украинские защитники ликвидировали 270 оккупантов, 291 был ранен, один попал в плен, рассказал Череватый.

По его словам, был уничтожен танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 6 полевых складов с боекомплектом и бомбардировщик.