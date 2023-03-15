ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Искусство взрыва". Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад боекомплекта и ликвидировали оккупантов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Результат работы гранатометчиков Госпогранслужбы
Результат работы гранатометчиков Госпогранслужбы
Скриншот: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области 14 марта ликвидировали склад боеприпасов российских войск и группу оккупантов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники наносят разительные удары противнику", –говорится в сообщении.

По данным пограничников, операторы БПЛА отследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника.

"Искусство взрыва - уничтожить не только оккупантов, но и их склад из БК [боекомплекта]. Такое "творчество" продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили маршрут врага, и когда туда прибыла очередная партия груза, "влупили" из минометов", – говорится в сообщении ГПСУ.

ПОграничники констатировали, что одна из мин попала в автомобиль, перевозивший боеприпасы, машина загорелось.

"Пожар и последующий минометный обстрел полностью разрушили место накопления ресурсов противника. Кроме того, ликвидировано и шесть захватчиков-тыловиков, осуществлявших подвоз и выдачу имущества", – добавили в ГПСУ. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором "все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, оккупация, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, взрывы, миномет, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
Галина ГРИШИНА
36-летняя Лохан сообщила о беременности
36-летняя Лохан сообщила о беременности
Галина ГРИШИНА
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
Галина ГРИШИНА
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
Галина ГРИШИНА
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (74852)
2
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (26468)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (25308)
4
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (21761)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (18822)
6
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (18608)
7
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (12587)
8
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (11787)
 
 
 
 