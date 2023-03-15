"Искусство взрыва". Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад боекомплекта и ликвидировали оккупантов. Видео

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники наносят разительные удары противнику", –говорится в сообщении.
По данным пограничников, операторы БПЛА отследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника.
"Искусство взрыва - уничтожить не только оккупантов, но и их склад из БК [боекомплекта]. Такое "творчество" продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили маршрут врага, и когда туда прибыла очередная партия груза, "влупили" из минометов", – говорится в сообщении ГПСУ.
ПОграничники констатировали, что одна из мин попала в автомобиль, перевозивший боеприпасы, машина загорелось.
"Пожар и последующий минометный обстрел полностью разрушили место накопления ресурсов противника. Кроме того, ликвидировано и шесть захватчиков-тыловиков, осуществлявших подвоз и выдачу имущества", – добавили в ГПСУ.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором "все члены ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута", сообщили в Офисе президента.