"Искусство взрыва". Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад боекомплекта и ликвидировали оккупантов. Видео

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники наносят разительные удары противнику", –говорится в сообщении.

По данным пограничников, операторы БПЛА отследили маршрут логистического обеспечения штурмовых групп противника.

"Искусство взрыва - уничтожить не только оккупантов, но и их склад из БК [боекомплекта]. Такое "творчество" продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили маршрут врага, и когда туда прибыла очередная партия груза, "влупили" из минометов", – говорится в сообщении ГПСУ.

ПОграничники констатировали, что одна из мин попала в автомобиль, перевозивший боеприпасы, машина загорелось.

"Пожар и последующий минометный обстрел полностью разрушили место накопления ресурсов противника. Кроме того, ликвидировано и шесть захватчиков-тыловиков, осуществлявших подвоз и выдачу имущества", – добавили в ГПСУ.