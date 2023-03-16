Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

"Столкнувшись с мощным сопротивлением со стороны сил обороны, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины, не прекращает наносить удары и совершать обстрелы населенных пунктов", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки противник также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высокой остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.