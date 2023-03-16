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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 29 авиационных ударов. Об этом 16 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Столкнувшись с мощным сопротивлением со стороны сил обороны, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины, не прекращает наносить удары и совершать обстрелы населенных пунктов", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки противник также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высокой остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sbbMJQEDhcdeie64sdv4pDHrWuFsF31VpsaE3rVUcw3PRbVXz2ZckhDzGRDPZCLwl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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