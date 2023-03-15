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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из РСЗО обстреляли Константиновку и район, ранены семь человек – ОГПУ

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Оккупанты попали по жилой застройке Ильиновки Константиновского района, отметили в ОГПУ
Оккупанты попали по жилой застройке Ильиновки Константиновского района, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска 15 марта из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Торнадо-С" обстреляли Константиновку и село Ильиновка Константиновского района Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

Отмечается, что в результате обстрелов семь человек получили ранения.

"В Константиновке ранены двое мужчин и женщина. Еще четверо гражданских получили телесные повреждения в результате попаданий оккупантов по жилой застройке Ильиновки, – сказано в сообщении. – Взрывами повреждены многие частные дома, автотранспорт, хозяйственные постройки".

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Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-за обстрелов. Так, 13 марта оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО "Ураган", ранения получили пятеро гражданских.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Константиновка, РСЗО, застройка, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, женщины, взрывы, ранение, мужчины, село, российские оккупанты
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