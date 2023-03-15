Российские войска из РСЗО обстреляли Константиновку и район, ранены семь человек – ОГПУ

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

Отмечается, что в результате обстрелов семь человек получили ранения.

"В Константиновке ранены двое мужчин и женщина. Еще четверо гражданских получили телесные повреждения в результате попаданий оккупантов по жилой застройке Ильиновки, – сказано в сообщении. – Взрывами повреждены многие частные дома, автотранспорт, хозяйственные постройки".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-за обстрелов. Так, 13 марта оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО "Ураган", ранения получили пятеро гражданских.