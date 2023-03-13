Один человек погиб и не менее семи ранены в результате обстрелов оккупантами Авдеевки и Константиновки – Донецкая ОВА

Российские войска обстреляли Авдеевку и Константиновку 13 марта, отметили в Донецкой ОВА и ОГПУ Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Один человек погиб, по меньшей мере двое ранены в результате ракетных обстрелов Авдеевки рашистскими оккупантами. Враг выпустил по городу две ракеты – одна из них попала в здание школы, где находился гуманитарный пункт, – рассказал руководитель ОВА. – Еще пятеро гражданских ранены в Константиновке – ее рашисты обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган".

По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки РФ в Авдеевке погибла 46-летняя женщина.

"Еще пятеро жителей Константиновки – четверо мужчин и одна женщина – получили осколочные ранения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении ОГПУ в Facebook.

Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки, автомобили.

"Россияне пытаются убить как можно больше мирных жителей области и нанести максимальный материальный ущерб. За свои военные преступления они будут отвечать всем нормам международного права", – заверил глава Донецкой ОВА.