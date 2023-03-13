Один человек погиб и не менее семи ранены в результате обстрелов оккупантами Авдеевки и Константиновки – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Один человек погиб, по меньшей мере двое ранены в результате ракетных обстрелов Авдеевки рашистскими оккупантами. Враг выпустил по городу две ракеты – одна из них попала в здание школы, где находился гуманитарный пункт, – рассказал руководитель ОВА. – Еще пятеро гражданских ранены в Константиновке – ее рашисты обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган".
По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки РФ в Авдеевке погибла 46-летняя женщина.
"Еще пятеро жителей Константиновки – четверо мужчин и одна женщина – получили осколочные ранения разной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении ОГПУ в Facebook.
Кроме того, в результате обстрелов получили повреждения частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки, автомобили.
"Россияне пытаются убить как можно больше мирных жителей области и нанести максимальный материальный ущерб. За свои военные преступления они будут отвечать всем нормам международного права", – заверил глава Донецкой ОВА.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-под обстрелов.