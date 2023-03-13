Оккупанты двумя ракетами ударили по школе в Авдеевке, погибла женщина – Офис президента

По информации Офиса президента, погибшая была местной жительницей.

Ермак не назвал тип ракет, которые применили российские оккупанты при ударах по школе.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-под обстрелов.