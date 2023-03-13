Оккупанты ранили семь жителей Донецкой области, в Авдеевке обстреляли коксохимический завод – ОВА

"На донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкино и Красногоровке Очеретинской общины – без жертв. Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории коксохимического завода", – написал Кириленко.

На горловском направлении четыре человека ранены в Бахмуте, повреждены три многоэтажки и админздание. В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома. Утром противник обстрелял Никифоровку Соледарской общины.

На лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.