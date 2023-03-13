Оккупанты ранили семь жителей Донецкой области, в Авдеевке обстреляли коксохимический завод – ОВА

"На донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкино и Красногоровке Очеретинской общины – без жертв. Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории коксохимического завода", – написал Кириленко.
На горловском направлении четыре человека ранены в Бахмуте, повреждены три многоэтажки и админздание. В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома. Утром противник обстрелял Никифоровку Соледарской общины.
На лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщали, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.