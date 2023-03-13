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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ранили семь жителей Донецкой области, в Авдеевке обстреляли коксохимический завод – ОВА

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По словам Кириленко, в Авдеевке оккупанты применили кассетные боеприпасы
По словам Кириленко, в Авдеевке оккупанты применили кассетные боеприпасы
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки ранения получили семь мирных жителей Донецкой области. Об этом 13 марта в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"На донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкино и Красногоровке Очеретинской общины – без жертв. Утром россияне трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории коксохимического завода", – написал Кириленко.

На горловском направлении четыре человека ранены в Бахмуте, повреждены три многоэтажки и админздание. В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома. Утром противник обстрелял Никифоровку Соледарской общины.

На лисичанском направлении разрушен дом в Заречном Лиманской общины, повреждены дома в Северске и населенных пунктах общины.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0BgtCT9hhPaKLRGMwheYEnTm55mTEDEXfW4yKdprXfdNV8wodppeeg5VnvwRzBQh6l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщали, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, Авдеевка, Авдеевский коксохим, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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