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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. За сутки повреждены десятки домов, школа искусств и лицей, есть жертвы

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Точный подсчет разрушений и жертв в Бахмуте осложнен постоянными обстрелами, отмечают в ОВА
Точный подсчет разрушений и жертв в Бахмуте осложнен постоянными обстрелами, отмечают в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За сутки 11 марта из-за российских обстрелов погибли два мирных жителя Донецкой области: в Константиновке и Тоненьком. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Еще четыре человека в области получили ранения: двое в Константиновке, по одному в Максимильяновке и Николаевке.

В сводке о ситуации в области по состоянию на утро 12 марта Кириленко рассказал, что на донецком направлении, кроме Тоненького, зафиксированы обстрелы Марьинки, Георгиевки и Победы.

"Восемь раз россияне обстреляли Курахово – в городе повреждено более 12 многоэтажек, 20 частных домов, художественная школа и лицей; без жертв", – написал он.

На горловском направлении стало известно еще о 16 домах, поврежденных в Бахмуте, – точный подсчет разрушений и жертв осложнен постоянными обстрелами. В Константиновке в результате обстрелов повреждены четыре дома, два магазина, здание бывшей больницы, путепровод и предприятие. Под постоянными обстрелами окрестности Соледарской общины.

На лисичанском направлении около полуночи россияне нанесли ракетный удар из систем С-300 по Лиману – без пострадавших, информацию о разрушениях устанавливают. В Северске повреждены частные дома на двух улицах.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-под обстрелов.

Теги: Донецкая область, Лиман, Константиновка, раненые, Николаевка, Курахово, обстрелы, Максимильяновка, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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