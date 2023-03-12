Обстрелы Донецкой области. За сутки повреждены десятки домов, школа искусств и лицей, есть жертвы

Еще четыре человека в области получили ранения: двое в Константиновке, по одному в Максимильяновке и Николаевке.
В сводке о ситуации в области по состоянию на утро 12 марта Кириленко рассказал, что на донецком направлении, кроме Тоненького, зафиксированы обстрелы Марьинки, Георгиевки и Победы.
"Восемь раз россияне обстреляли Курахово – в городе повреждено более 12 многоэтажек, 20 частных домов, художественная школа и лицей; без жертв", – написал он.
На горловском направлении стало известно еще о 16 домах, поврежденных в Бахмуте, – точный подсчет разрушений и жертв осложнен постоянными обстрелами. В Константиновке в результате обстрелов повреждены четыре дома, два магазина, здание бывшей больницы, путепровод и предприятие. Под постоянными обстрелами окрестности Соледарской общины.
На лисичанском направлении около полуночи россияне нанесли ракетный удар из систем С-300 по Лиману – без пострадавших, информацию о разрушениях устанавливают. В Северске повреждены частные дома на двух улицах.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Власти постоянно призывают жителей прифронтовых городов и сел эвакуироваться из-под обстрелов.