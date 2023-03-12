Обстрелы Донецкой области. За сутки повреждены десятки домов, школа искусств и лицей, есть жертвы

Точный подсчет разрушений и жертв в Бахмуте осложнен постоянными обстрелами, отмечают в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Еще четыре человека в области получили ранения: двое в Константиновке, по одному в Максимильяновке и Николаевке.

В сводке о ситуации в области по состоянию на утро 12 марта Кириленко рассказал, что на донецком направлении, кроме Тоненького, зафиксированы обстрелы Марьинки, Георгиевки и Победы.

"Восемь раз россияне обстреляли Курахово – в городе повреждено более 12 многоэтажек, 20 частных домов, художественная школа и лицей; без жертв", – написал он.

На горловском направлении стало известно еще о 16 домах, поврежденных в Бахмуте, – точный подсчет разрушений и жертв осложнен постоянными обстрелами. В Константиновке в результате обстрелов повреждены четыре дома, два магазина, здание бывшей больницы, путепровод и предприятие. Под постоянными обстрелами окрестности Соледарской общины.

На лисичанском направлении около полуночи россияне нанесли ракетный удар из систем С-300 по Лиману – без пострадавших, информацию о разрушениях устанавливают. В Северске повреждены частные дома на двух улицах.