Оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, есть жертвы – ОВА

В результате обстрелов один человек погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения, рассказал Кириленко.
Обстрелы носят "хаотичный характер", и невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает для атаки, отметил он. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру, рассказал глава ОВА.
Ночью россияне обстреляли Кураховскую общину. Оккупанты применяли артиллерию и кассетные боеприпасы. Под обстрелы попали центр города, окрестности и промзона – повреждены 14 многоэтажек, информировал Кириленко.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.