Оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, есть жертвы – ОВА

В результате обстрелов один человек погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения, рассказал Кириленко.

Обстрелы носят "хаотичный характер", и невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает для атаки, отметил он. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру, рассказал глава ОВА.

Ночью россияне обстреляли Кураховскую общину. Оккупанты применяли артиллерию и кассетные боеприпасы. Под обстрелы попали центр города, окрестности и промзона – повреждены 14 многоэтажек, информировал Кириленко.