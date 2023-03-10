Двое мужчин погибли, еще трое ранены в результате артобстрела оккупантами Никопольского района – Днепропетровская ОВА

В результате артобстрела оккупантов повреждены дома, гараж, авто и ЛЭП в Червоногригоровской общине, отметили в Днепропетровской ОВА Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

В результате обстрела есть погибшие, добавил он.

"Горько сообщать о человеческих потерях. Их имеем после артиллерийского обстрела Червоногригоровской общины в Никопольском районе, – написал руководитель ОВА. – Погибли двое мужчин – 32 и 41 года. Еще трое – ранены. Им 42, 52 и 57 лет".

По словам Лысака, в самой общине оккупанты изуродовали транспортное предприятие.

"Повреждены трехэтажка и семь частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", – отметил глава Днепропетровской ОВА.