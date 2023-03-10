Двое мужчин погибли, еще трое ранены в результате артобстрела оккупантами Никопольского района – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
В результате обстрела есть погибшие, добавил он.
"Горько сообщать о человеческих потерях. Их имеем после артиллерийского обстрела Червоногригоровской общины в Никопольском районе, – написал руководитель ОВА. – Погибли двое мужчин – 32 и 41 года. Еще трое – ранены. Им 42, 52 и 57 лет".
По словам Лысака, в самой общине оккупанты изуродовали транспортное предприятие.
"Повреждены трехэтажка и семь частных домов. А еще – хозяйственные постройки, гараж, авто и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются", – отметил глава Днепропетровской ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.