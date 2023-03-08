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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пятеро гражданских, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрелов оккупантами Никопольского района – Днепропетровский облсовет

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Из-за артобстрелов оккупантами в Никополе повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, отметил глава Днепропетровского облсовета
Из-за артобстрелов оккупантами в Никополе повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, отметил глава Днепропетровского облсовета
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Российские оккупационные войска в течение дня 8 марта трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области (по состоянию на 19.30).

Об этом в Telegram проинформировал глава облсовета Николай Лукашук.

"Из-за вражеских обстрелов ранены пять мирных жителей. Среди них – двое детей", – написал он.

По словам Лукашука, оккупанты из артиллерии били по Марганецкой общине.

"Градами" оккупанты стреляли по Червоногригоровской ОТО. Спасатели работают на месте. К вечеру попали по Никополю. Ранения получили трое взрослых женщин, девочка 2011 года рождения доставлена в больницу с повреждением руки. 10-летний мальчик получил осколочные ранения и контузию", – рассказал глава Днепропетровского облсовета.

Лукашук добавил, что из-за артобстрелов в Никополе возник пожар в жилом доме. Также повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, два газопровода и четыре линии электропередачи, отметил глава облсовета.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Днепропетровская область, больница, газопровод, артиллерия, Никополь, спасатели, обстрелы, война России против Украины, облсовет, женщины, мальчик, контузия, ранение, Марганец, девочка, российские оккупанты, Николай Лукашук
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