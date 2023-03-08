Пятеро гражданских, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрелов оккупантами Никопольского района – Днепропетровский облсовет

Об этом в Telegram проинформировал глава облсовета Николай Лукашук.
"Из-за вражеских обстрелов ранены пять мирных жителей. Среди них – двое детей", – написал он.
По словам Лукашука, оккупанты из артиллерии били по Марганецкой общине.
"Градами" оккупанты стреляли по Червоногригоровской ОТО. Спасатели работают на месте. К вечеру попали по Никополю. Ранения получили трое взрослых женщин, девочка 2011 года рождения доставлена в больницу с повреждением руки. 10-летний мальчик получил осколочные ранения и контузию", – рассказал глава Днепропетровского облсовета.
Лукашук добавил, что из-за артобстрелов в Никополе возник пожар в жилом доме. Также повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, два газопровода и четыре линии электропередачи, отметил глава облсовета.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.