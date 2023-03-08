Пятеро гражданских, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрелов оккупантами Никопольского района – Днепропетровский облсовет

Из-за артобстрелов оккупантами в Никополе повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, отметил глава Днепропетровского облсовета Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Об этом в Telegram проинформировал глава облсовета Николай Лукашук.

"Из-за вражеских обстрелов ранены пять мирных жителей. Среди них – двое детей", – написал он.

По словам Лукашука, оккупанты из артиллерии били по Марганецкой общине.

"Градами" оккупанты стреляли по Червоногригоровской ОТО. Спасатели работают на месте. К вечеру попали по Никополю. Ранения получили трое взрослых женщин, девочка 2011 года рождения доставлена в больницу с повреждением руки. 10-летний мальчик получил осколочные ранения и контузию", – рассказал глава Днепропетровского облсовета.

Лукашук добавил, что из-за артобстрелов в Никополе возник пожар в жилом доме. Также повреждены 24 частных дома, семь хозяйственных сооружений, 20 солнечных панелей, два газопровода и четыре линии электропередачи, отметил глава облсовета.