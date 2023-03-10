В результате обстрелов оккупантами Никопольского района повреждены жилые дома, линии электропередач, горел энергетический объект

Он отметил, что люди остались невредимы, однако есть повреждения предприятий и домов.
"Целились по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики", – написал глава ОВА.
Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Червоногригоровскую общину. В результате атаки повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, а также административное здание. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, автомобили, линии электропередач.
"Все последствия вражеских атак оперативно устраняются. А наши ВСУ скоро устранят и самого агрессора", – подчеркнул Лысак.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.