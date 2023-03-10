В результате обстрелов оккупантами Никопольского района повреждены жилые дома, линии электропередач, горел энергетический объект

Он отметил, что люди остались невредимы, однако есть повреждения предприятий и домов.

"Целились по Покровской общине. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили. Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики", – написал глава ОВА.

Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Червоногригоровскую общину. В результате атаки повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, а также административное здание. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, автомобили, линии электропередач.

"Все последствия вражеских атак оперативно устраняются. А наши ВСУ скоро устранят и самого агрессора", – подчеркнул Лысак.