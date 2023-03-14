ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки три человека погибли, 14 были ранены – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты обстреляли Донецкую область
Оккупанты обстреляли Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 13 марта продолжили обстреливать Донецкую область, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко 14 марта.

Он отметил, что ночью оккупанты совершили авиаракетный обстрел Авдеевки, а утром – Ласточкино.

13 марта под российский обстрел попало Курахово, повреждены парк и дом.

"На горловском направлении два человека погибли и семь ранены в Константиновке. В городе повреждено 18 частных домов и четыре многоэтажки; еще один дом поврежден в Иванополье. Один человек ранен в Бахмуте, под обстрел попал Торецк – без жертв. В Соледарской общине ранен один человек в Никифоровке, повреждены 11 домов", – написал глава ОВА.

На лисичанском направлении велись обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. В Северске повреждено админздание.

"Громко было в Серебрянке", – добавил Кириленко.

По его информации, 13 марта от российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области: двое в Константиновке и один в Авдеевке. Еще 14 человек были ранены.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1410 мирных жителей, еще 3183 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Северск, Константиновка, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Торецк, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
40-летняя Мейхер поизгибалась перед камерой в облегающем фигуру платье. Фото
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
  "Обед будет готов за 10 минут". Простой рецепт пасты с ветчиной и сметаной
Галина ГРИШИНА
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"
  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду" G
Алеся БАЦМАН
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Стало известно, под каким номером в гранд-финале "Евровидения" выступит украинская группа Tvorchi
Галина ГРИШИНА
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (67278)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31342)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (24881)
4
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (13756)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (13378)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (11359)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (10340)
8
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании (6082)
 
 
 
 