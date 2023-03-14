В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки три человека погибли, 14 были ранены – ОВА

Он отметил, что ночью оккупанты совершили авиаракетный обстрел Авдеевки, а утром – Ласточкино.

13 марта под российский обстрел попало Курахово, повреждены парк и дом.

"На горловском направлении два человека погибли и семь ранены в Константиновке. В городе повреждено 18 частных домов и четыре многоэтажки; еще один дом поврежден в Иванополье. Один человек ранен в Бахмуте, под обстрел попал Торецк – без жертв. В Соледарской общине ранен один человек в Никифоровке, повреждены 11 домов", – написал глава ОВА.

На лисичанском направлении велись обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины. В Северске повреждено админздание.

"Громко было в Серебрянке", – добавил Кириленко.

По его информации, 13 марта от российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области: двое в Константиновке и один в Авдеевке. Еще 14 человек были ранены.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1410 мирных жителей, еще 3183 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.